ЗСУ ліквідували ще 960 окупантів РФ
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2026 року, становлять близько 1 312 140 осіб, зокрема 960 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів РФ, загальні бойові втрати російських військ оцінюються в 1 312 140 осіб.
  • Загальні втрати армії РФ у війні проти України включають втрати в танках, бронеавтомобілях, артилерії, авіації, кораблях та іншій техніці.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також росіяни втратили:

  • танків — 11 861 (+2),

  • бойових броньованих машин — 24 386 (+2),

  • артилерійських систем — 39 915 (+44),

  • РСЗВ — 1 728 (+1),

  • засобів ППО — 1 346 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 235 394 (+1 528),

  • крилатих ракет — 4 517 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 89 099 (+185),

  • спеціальної техніки — 4 123 (+2).

Дані уточнюються.

