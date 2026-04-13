ЗСУ ліквідували ще 960 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2026 року, становлять близько 1 312 140 осіб, зокрема 960 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів РФ, загальні бойові втрати російських військ оцінюються в 1 312 140 осіб.
- Загальні втрати армії РФ у війні проти України включають втрати в танках, бронеавтомобілях, артилерії, авіації, кораблях та іншій техніці.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни втратили:
танків — 11 861 (+2),
бойових броньованих машин — 24 386 (+2),
артилерійських систем — 39 915 (+44),
РСЗВ — 1 728 (+1),
засобів ППО — 1 346 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 235 394 (+1 528),
крилатих ракет — 4 517 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 89 099 (+185),
спеціальної техніки — 4 123 (+2).
Дані уточнюються.
