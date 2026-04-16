ЗСУ знищили ще 1100 окупантів та 43 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 квітня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 315 070 осіб, з них 1 100 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують активно вести бойові дії проти окупаційних сил РФ на території України.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків - 11 866 (+2),
бойових броньованих машин — 24 391 (+1),
артилерійських систем — 40 046 (+43),
РСЗВ — 1 738 (+2),
засобів ППО — 1 347 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 240 598 (+1 357),
крилатих ракет — 4 537 (+20),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 89 761 (+208),
спеціальної техніки — 4 126 (+1).
Дані уточнюються.
