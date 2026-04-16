ЗСУ знищили ще 1100 окупантів та 43 артсистеми РФ
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 квітня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 315 070 осіб, з них 1 100 осіб — за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків - 11 866 (+2),

  • бойових броньованих машин — 24 391 (+1),

  • артилерійських систем — 40 046 (+43),

  • РСЗВ — 1 738 (+2),

  • засобів ППО — 1 347 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 240 598 (+1 357),

  • крилатих ракет — 4 537 (+20),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 89 761 (+208),

  • спеціальної техніки — 4 126 (+1).

Дані уточнюються.

