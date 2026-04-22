ЗСУ ліквідували 65 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 127 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 22 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 22.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 24 — поранено.

Знищено три одиниці автомобільної та 15 одиниць спеціальної техніки, три укриття особового складу, пошкоджено чотири гармати, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.