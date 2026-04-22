ЗСУ ліквідували 65 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Загалом від початку цієї доби відбулося 127 бойових зіткнень.

  • Українські війська ліквідували 65 окупантів та зафіксували 24 поранених на Покровському напрямку.
  • З початку доби на фронті сталося 127 бойових зіткнень, противник здійснив 44 авіаційних удари та скинув 151 керовану авіабомбу.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 22 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 22.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 24 — поранено.

Знищено три одиниці автомобільної та 15 одиниць спеціальної техніки, три укриття особового складу, пошкоджено чотири гармати, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Знищено або подавлено 143 безпілотні літальні апарати різних типів.

