ВСУ ликвидировали 65 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Главные тезисы
Актуальная ситуация на Покровском направлении 22 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 44 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 5650 дронов-камикадзе и произвел 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Филиал, Шевченко, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону Кучерового Яра.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 65 окупантов и 24 ранены.
Уничтожены три единицы автомобильной и 15 единиц специальной техники, три укрытия личного состава, повреждены четыре пушки, семь единиц автомобильной и одна единица специальной техники.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-