ВСУ ликвидировали 65 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Всего с начала этих суток произошло 127 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала этих суток произошло 127 боевых столкновений на Покровском направлении.
  • Украинские войска ликвидировали 65 окупантов и зафиксировали 24 раненых в ходе военных действий.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 22 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 44 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 5650 дронов-камикадзе и произвел 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Филиал, Шевченко, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону Кучерового Яра.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 65 окупантов и 24 ранены.

Уничтожены три единицы автомобильной и 15 единиц специальной техники, три укрытия личного состава, повреждены четыре пушки, семь единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

Уничтожены или подавлены 143 беспилотных летательных аппарата разных типов.

