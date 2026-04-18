ВСУ ликвидировали более 70 захватчиков РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 135 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 18 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня враг совершил 47 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе и произвел 2553 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 72 кафира и 20 ранены.

Уничтожены семь единиц автомобильной и три единицы специальной техники, три средства РЭБ; повреждены две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники и 14 укрытий личного состава.