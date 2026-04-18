ЗСУ ліквідували понад 70 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби
Загалом від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Протягом доби ЗСУ ліквідували понад 70 загарбників РФ на Покровському напрямку.
  • На напрямку ворогів в Інформацію від ЗСУ передається про 47 авіаційних ударів та 135 керованих авіабомб.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 18 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 18.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупанти та 20 — поранено.

Знищено сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, три засоби РЕБ; пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу.

Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.

