ЗСУ ліквідували понад 70 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Протягом доби ЗСУ ліквідували понад 70 загарбників РФ на Покровському напрямку.
- На напрямку ворогів в Інформацію від ЗСУ передається про 47 авіаційних ударів та 135 керованих авіабомб.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 18 квітня
Оперативна інформація станом на 22:00 18.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
Знищено сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, три засоби РЕБ; пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу.
Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.
