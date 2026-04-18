ЗСУ ліквідували понад 70 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 18 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 18.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупанти та 20 — поранено.

Знищено сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, три засоби РЕБ; пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу.