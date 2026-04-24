Ситуация на фронте — ВСУ ликвидировали 59 оккупантов на Покровском направлении

Всего с начала этих суток на фронте произошло 204 боевых столкновения.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта 24 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 50 авиационных ударов — сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3649 дронов-камикадзе и осуществил 1776 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 54 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Новопавловка, Новоподгородное и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 59 окупантов и 28 ранены.

Уничтожена одна единица автомобильной техники противника. Также поврежден пункт управления БПЛА врага, 92 укрытия, восемь единиц автомобильной техники.