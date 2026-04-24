Ситуация на фронте — ВСУ ликвидировали 59 оккупантов на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Всего с начала этих суток на фронте произошло 204 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 13 штурмов оккупантов на Лиманском направлении.
  • На Покровском направлении 59 оккупантов ликвидированы, 28 ранены, уничтожена техника противника.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта 24 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 50 авиационных ударов — сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3649 дронов-камикадзе и осуществил 1776 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 54 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Новопавловка, Новоподгородное и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 59 окупантов и 28 ранены.

Уничтожена одна единица автомобильной техники противника. Также поврежден пункт управления БПЛА врага, 92 укрытия, восемь единиц автомобильной техники.

Уничтожено или подавлено 118 БпЛА разных типов.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?