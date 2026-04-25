Українські бійці знешкодили понад 80 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки.
  • За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 32 – поранено.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 25.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав загалом на фронті двох ракетних ударів, застосувавши 48 ракет, здійснив 44 авіаційні удари, скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, залучив 5863 дрони-камікадзе та здійснив 2246 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 32 – поранено.

Знищено чотири одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено 11 гармат, дев’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?