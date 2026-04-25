Українські бійці знешкодили понад 80 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень.
Головні тези:
- На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки.
- За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 32 – поранено.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 25.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав загалом на фронті двох ракетних ударів, застосувавши 48 ракет, здійснив 44 авіаційні удари, скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, залучив 5863 дрони-камікадзе та здійснив 2246 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.
Знищено чотири одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено 11 гармат, дев’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.
Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.
Більше по темі
