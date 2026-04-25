Украинские бойцы обезвредили более 80 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 125 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 25.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес в целом на фронте два ракетных удара, применив 48 ракет, совершил 44 авиационных удара, сбросил 132 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек 5863 дрона-камикадзе и совершил 2246 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Уют, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Белицкое, Удачное, Муравко, Молодежское, Новоподгородное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 окупантов и 32 ранены.

Уничтожены четыре единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, повреждены 11 орудий, девять единиц автомобильной и одна единица специальной техники.