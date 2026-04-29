ВСУ ликвидировали 55 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
ВСУ ликвидировали 55 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток на фронте произошло 137 боевых столкновений.

  • За сутки на Покровском направлении ликвидировано 55 оккупантов и ранено 10, продолжаются боевые действия.
  • Противник совершил 31 атаку в районах нескольких населенных пунктов, пытаясь продвинуться в сторону ключевых точек.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 29 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 29.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар — применил две ракеты, совершил 49 авиационных ударов — сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4642 дронов-камикадзе и произвел 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новопавловка, Белицкое, Дорожное, Кучеров Яр и в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Ровно, Молодецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгородное.

Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 55 окупантов и 10 ранены.

Уничтожено:

  • три единицы автомобильной техники,

  • две единицы специальной техники.

Повреждена одна пушка, пять единиц автомобильной техники и 68 укрытий вражеской пехоты.

Уничтожено или подавлено 115 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ ликвидировали 59 оккупантов на Покровском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы обезвредили более 80 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское направление остается самым горячим на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ

