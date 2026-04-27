Покровское направление остается самым горячим на фронте

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 76. Самым активным остается Покровское направление.
Главные тезисы
- Покровское направление остаётся самым горячим на фронте с 29 атаками за сутки.
- Оккупанты совершили 76 атак за последние сутки в разных направлениях боевых действий.
Актуальная ситуация на фронте 27 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 22 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Терново, Старицы и Охримовки. Одна из этих попыток продолжается.
На Купянском направлении противник четырежды проводил штурмовые действия в сторону Купянска, Кондрашовки, Ковшаровки и Новоосинового.
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении враг четырежды проводил штурмовые действия в сторону Закотного и Рай-Александровки. Одно из этих штурмовых действий продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка. Одна из этих попыток продвигаться еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 29 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Уютное, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравко, Молодецко. Четыре из этих атак еще продолжаются.
В Александровском направлении враг три раза атаковал в сторону населенных пунктов Новогригоровка и Вербовое. Одна из атак еще продолжается. Населенные пункты Лесное, Новоселовка и Покровское подверглись авиаудару.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполье, Прилуки, Елена Константиновка, Железнодорожное, Святопетровка, Мирное, Загорное. Две атаки продолжаются. Рождественская, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ровно, Новоселовка и Любицкое подверглись авиаударам.
На Ореховском направлении противник штурмовые действия не проводил, но нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красная Криница, Запорожец и Новоалександровка.
На Приднепровском направлении противник проводил три штурмовых действия в районах о. Белорудый и Антоновский мост. Одна из которых продолжается.
