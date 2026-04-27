Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 22 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Терново, Старицы и Охримовки. Одна из этих попыток продолжается.

На Купянском направлении противник четырежды проводил штурмовые действия в сторону Купянска, Кондрашовки, Ковшаровки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении враг четырежды проводил штурмовые действия в сторону Закотного и Рай-Александровки. Одно из этих штурмовых действий продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.