Между ВСУ и армией РФ произошло 62 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Диброва, Ставки и Среднее.

В Купянском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Кучеровка. До сих пор продолжается одно боеприкосновение с противником.

На Южно-Слобожанском, Славянском и Приднепровском направлениях с начала суток враг дважды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Старица и Зыбино. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В Славянском направлении враг совершил две атаки на позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Озерное и Ямполь.

На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Уютное, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении враг четырежды наступал в районах населенных пунктов Александроград, Январь и Согласие.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Волшебное, а также в направлении населенных пунктов Копани и Новоселовка. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Широкое, Горькое, Самойловка, Волшебное, Гуляйпольское, Новоселовка.