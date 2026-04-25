Между ВСУ и армией РФ произошло 62 боестолкновения с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции Сил обороны, совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня.
  • Кроме этого, нанес пять авиационных ударов, применив 12 управляемых бомб.

 

Актуальная ситуация на фронте 25 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Южно-Слобожанском, Славянском и Приднепровском направлениях с начала суток враг дважды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Старица и Зыбино. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • В Купянском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Кучеровка. До сих пор продолжается одно боеприкосновение с противником.

  • На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Диброва, Ставки и Среднее.

  • В Славянском направлении враг совершил две атаки на позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Озерное и Ямполь.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Уютное, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Александровском направлении враг четырежды наступал в районах населенных пунктов Александроград, Январь и Согласие.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Волшебное, а также в направлении населенных пунктов Копани и Новоселовка. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Широкое, Горькое, Самойловка, Волшебное, Гуляйпольское, Новоселовка.

  • Три вражеских попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста и острова Белогорды остановили наши защитники на Приднепровском направлении.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?