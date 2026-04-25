Между ВСУ и армией РФ произошло 62 боестолкновения с начала суток

С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции Сил обороны, совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня.
- Кроме этого, нанес пять авиационных ударов, применив 12 управляемых бомб.
Актуальная ситуация на фронте 25 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Южно-Слобожанском, Славянском и Приднепровском направлениях с начала суток враг дважды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Старица и Зыбино. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
В Купянском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Кучеровка. До сих пор продолжается одно боеприкосновение с противником.
На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Диброва, Ставки и Среднее.
В Славянском направлении враг совершил две атаки на позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Озерное и Ямполь.
На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Уютное, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Александровском направлении враг четырежды наступал в районах населенных пунктов Александроград, Январь и Согласие.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Волшебное, а также в направлении населенных пунктов Копани и Новоселовка. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Широкое, Горькое, Самойловка, Волшебное, Гуляйпольское, Новоселовка.
Три вражеских попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста и острова Белогорды остановили наши защитники на Приднепровском направлении.
