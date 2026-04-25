Між ЗСУ та армією РФ відбулося 62 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 25.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулися чотири ворожі штурми в районах населених пунктів Діброва, Ставки та Середнє.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває одне боєзіткнення з противником.

На Південно-Слобожанському, Слов’янському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог двічі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Стариця та Зибине. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції Сил оборони у районах населених пунктів Озерне та Ямпіль.

На Костянтинівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне. Три боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих атак у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у напрямку населених пунктів Копані та Новоселівка. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка.