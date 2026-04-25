Між ЗСУ та армією РФ відбулося 62 боєзіткнення від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби агресор 62 рази атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції Сил оборони, здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
  • Крім цього, завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

 

Актуальна ситуація на фронті 25 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 25.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Південно-Слобожанському, Слов’янському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог двічі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Стариця та Зибине. Одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває одне боєзіткнення з противником.

  • На Лиманському напрямку з початку доби відбулися чотири ворожі штурми в районах населених пунктів Діброва, Ставки та Середнє.

  • На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції Сил оборони у районах населених пунктів Озерне та Ямпіль.

  • На Костянтинівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне. Три боєзіткнення досі тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Злагода.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих атак у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у напрямку населених пунктів Копані та Новоселівка. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка.

  • Три ворожі спроби просунутися вперед у районі Антонівського мосту та острова Білогрудий зупинили наші захисники на Придніпровському напрямку.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?