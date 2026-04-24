ЗСУ вступили у 112 боєзіткнень з окупантами від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 24.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман. Шість штурмових дій іще тривають.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів проводив штурмові дії в районах Радьківки, Глушківки, Новоосинового та Новоплатонівки. Одна з цих атак — триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці та Зибиного. Одна з цих спроб триває.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував шість разів, здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 14 з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового. Одна з цих атак — триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка та Торецьке. Три з цих спроб просуватися — іще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 46 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке. Чотири з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог три рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Калинівське та Соснівка. Населений пункт Покровське зазнав авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське. Чарівне, Любицьке, Цвіткове, Гірке, Долинка, Верхня Терса та Святопетрівка зазнали авіаударів.

На Оріхівському напрямку ворог здійснює одну атаку в бік Приморського та завдав авіаударів в районах Микильського, Зарічного та Комишувахи.