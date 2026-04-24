ЗСУ вступили у 112 боєзіткнень з окупантами від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби кількість атак агресора становить 112.

Головні тези:

  • Від початку доби Збройні Сили України вступили у 112 боєзіткнень з окупантами.
  • Агресор обстрілює прикордонні райони та позиції українських військ.

Актуальна ситуація на фронті 24 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 24.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував шість разів, здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 14 з яких — із застосуванням РСЗВ.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці та Зибиного. Одна з цих спроб триває.

  • На Куп’янському напрямку противник п’ять разів проводив штурмові дії в районах Радьківки, Глушківки, Новоосинового та Новоплатонівки. Одна з цих атак — триває.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман. Шість штурмових дій іще тривають.

  • На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового. Одна з цих атак — триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка та Торецьке. Три з цих спроб просуватися — іще тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 46 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке. Чотири з цих атак іще тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог три рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Калинівське та Соснівка. Населений пункт Покровське зазнав авіаудару.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське. Чарівне, Любицьке, Цвіткове, Гірке, Долинка, Верхня Терса та Святопетрівка зазнали авіаударів.

  • На Оріхівському напрямку ворог здійснює одну атаку в бік Приморського та завдав авіаударів в районах Микильського, Зарічного та Комишувахи.

  • На Придніпровському напрямку противник проводив три штурмові дії в районах о. Білогрудий та Антонівського мосту. Одна з яких іще триває.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 40 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?