ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів РФ від початку доби
Від початку доби агресор 49 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Від початку доби Російські війська здійснили 49 атак на позиції ЗСУ у різних напрямках.
  • Усі атаки ворога були відбиті, зафіксовано 68 обстрілів та 2 авіаційних удари.
  • Силам оборони вдалося успішно відбити атаки на посіви в Краматорську, Костянтинівці та інших населених пунктах.

Актуальна ситуація на фронті 22 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 22.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім цього, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

  • На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка. Дотепер триває одне боєзіткнення з противником.

  • На Лиманському напрямку з початку доби відбувся один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Дробишеве.

  • На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили ворожу атаку в районі Никифорівки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 20 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру. Три боєзіткнення досі тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Олександроград.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка.

  • На Оріхівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка. Крім того, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка.

