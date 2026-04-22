ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім цього, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка. Дотепер триває одне боєзіткнення з противником.

На Лиманському напрямку з початку доби відбувся один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Дробишеве.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили ворожу атаку в районі Никифорівки.