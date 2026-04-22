ВСУ отразили более 40 атак оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня, кроме этого, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Ковшаровка. До сих пор продолжается одно боеприкосновение с противником.

На Лиманском направлении с начала суток произошел один вражеский штурм в направлении населенного пункта Дробышево.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили вражескую атаку в районе Никифоровки.