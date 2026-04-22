ВСУ отразили более 40 атак оккупантов РФ с начала суток
С начала суток агрессор 49 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток Российские войска совершили 49 атак на позиции ВСУ, все атаки были отбиты.
  • Силам обороны удалось успешно отразить атаки на посевы в Краматорске, Константиновке и других населенных пунктах.

Актуальная ситуация на фронте 22 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня, кроме этого, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

  • На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Ковшаровка. До сих пор продолжается одно боеприкосновение с противником.

  • На Лиманском направлении с начала суток произошел один вражеский штурм в направлении населенного пункта Дробышево.

  • На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили вражескую атаку в районе Никифоровки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного, Иванополья и Ильиновки.

  • На Покровском направлении с начала суток кафиры 20 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону Кучерового Яра. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Александровском направлении враг однажды наступал в районе населенного пункта Александроград.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Горькое, Железнодорожное, Зеленое, Староукраинка и Цветково. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Копани, Гуляйполе, Староукраинка, Тимошевка, Цветково, Долинка.

  • На Ореховском направлении противник наступал в направлении населенного пункта Новоандреевка. Кроме того, нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Камышеваха, Новорозовка, Ясна Поляна, Юрковка.

