ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным шатбом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в направлении Новоплатоновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в сторону Ставков и Лимана. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

В Славянском направлении с начала суток враг провел две атаки на позиции Сил обороны в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Никифоровка.