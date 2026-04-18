ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток
С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • Более 50 атак армии РФ были отражены ВСУ с начала суток.
  • Российские захватчики совершили атаки по разным направлениям, включая штурмы, обстрелы и авиационные удары.

Актуальная ситуация на фронте 18 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным шатбом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

  • На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в направлении Новоплатоновки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в сторону Ставков и Лимана. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • В Славянском направлении с начала суток враг провел две атаки на позиции Сил обороны в районе Ямполя.

  • На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Никифоровка.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка и в сторону Новопавловки. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Александровском направлении наши защитники отбивали три вражеских атаки в сторону Калиновского, Вербового и Александрограда. Авиационный удар получили Великомихайловка, Коломийцы, Андреевка, Федоровское. Продолжается одно боестолкновение.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Святопетровка, Староукраинка, Железнодорожное, Елена Константиновка и в районе населенных пунктов Варваровка, Прилуки, Цветково. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Неженко, Зорница, Верхняя Терса, Волшебное, Любицкое.

  • На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

