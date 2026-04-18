ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 18.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним шатбом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення, ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник два рази намагався поліпшити своє становище в напрямку Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми у бік Ставків та Лимана. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку з початку доби ворог провів дві атаки на позиції Сил оборони у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Никифорівка.