ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 54 атаки армії РФ з початку доби.
- Російські загарбники здійснили атаки на різних напрямках, включаючи штурми, обстріли та авіаційні удари.
Актуальна ситуація на фронті 18 квітня
Оперативна інформація станом на 16:00 18.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним шатбом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення, ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник два рази намагався поліпшити своє становище в напрямку Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми у бік Ставків та Лимана. Два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Слов’янському напрямку з початку доби ворог провів дві атаки на позиції Сил оборони у районі Ямполя.
На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Никифорівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали три ворожі атаки у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське. Триває одне боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке.
На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.
