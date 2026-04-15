ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в сторону Новоплатоновки.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, одно боеприкосновение продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемых бомбы, совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергеевка, Лиман.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Миньковка, Никифоровка и в сторону Федоровки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи Константиновки, Плещеевки и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравко, Новониколаевка, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Ивановка. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Александроград. Авиационный удар получили окрестности населенного пункта Подгавриловка.

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Прилук и в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинка. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Волшебное, Копани.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар по городу Орехов.