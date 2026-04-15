ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции сил обороны, но ВСУ успешно отразили нападения на разных направлениях фронта.
- Противник нанес два авиационных удара и обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 15 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемых бомбы, совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, одно боеприкосновение продолжается.
На Купянском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергеевка, Лиман.
На Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Миньковка, Никифоровка и в сторону Федоровки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи Константиновки, Плещеевки и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравко, Новониколаевка, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Ивановка. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Александроград. Авиационный удар получили окрестности населенного пункта Подгавриловка.
На Гуляйпольском направлении произошло девять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Прилук и в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинка. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Волшебное, Копани.
На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар по городу Орехов.
На Приднепровском направлении враг совершил три бесполезных атаки в сторону Антоновского моста. Еще одно боестолкновение продолжается.
