ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 15.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили два ворожі штурми у бік Новоплатонівки.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ, одне боєзіткнення триває.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані бомби, здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Федорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Іванівка. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районі населеного пункту Олександроград. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнка. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Копані.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару по місту Оріхів.