ВСУ вступили в 112 боестолкновений с оккупантами с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новосергеевка, Зеленая Роща, Ставки, Дробышево, Диброва и Лиман. Шесть штурмовых действий еще продолжаются.

На Купянском направлении противник пять раз проводил штурмовые действия в районах Радьковки, Глушковки, Новоосинового и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Старицы и Зыбиного. Одна из этих попыток продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал шесть раз, совершил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 14 из которых с применением РСЗО.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в сторону Миньковки, Никифоровки, Бондарного, Федоровки и Маркового. Одна из этих атак продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Райское, Новопавловка и Торецкое. Три из этих попыток продвигаться еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодец, Новоукраинка, Новониколаевка, Молодец, Новоукраинка. Четыре из этих атак еще продолжаются.

На Александровском направлении враг три раза атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Калиновское и Сосновка. Населённый пункт Покровское потерпел авиаудар.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполье, Цветково, Прилуки, Леноконстантиновка и Гуляйпольское. Волшебное, Любицкое, Цветочное, Горькое, Долинка, Верхняя Терса и Святопетровка подверглись авиаударам.

На Ореховском направлении враг совершает одну атаку в сторону Приморского и нанес авиаудары в районах Никильского, Заречного и Камышевахи.