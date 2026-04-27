Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 27.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 22 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався покращити своє положення в районах Тернового, Стариці та Охрімівки. Одна з цих спроб триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази проводив штурмові дії в бік Закітного та Рай-Олександрівки. Одна з цих штурмових дій триває.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.