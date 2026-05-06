ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление.

Главные тезисы

  • Обезврежение почти 70 оккупантов на Покровском направлении за сутки ВСУ.
  • На фронте произошло 120 боевых столкновений, с Покровским направлением как наиболее напряженным.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 47 авиационных ударов — сбросил 173 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 5649 дронов-камикадзе и произвел 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Сергеевка, Молодецкое. Одна из этих атак продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 42 кафира и 25 ранены, уничтожены три единицы автомобильной техники и три укрытия противника.

Также повреждены пять единиц автомобильной техники, 10 укрытий противника, четыре пушки и один пункт управления БПЛА.

Уничтожено или подавлено 200 БпЛА разных типов.

