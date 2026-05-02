Украинские воины ликвидировали более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 2 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 02.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 47 авиационных ударов — сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5360 дронов-камикадзе и осуществил 2266 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровск, Котлино, Муравко, Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 кафира и 24 ранены.

Уничтожены 11 единиц автомобильной техники и артиллерийская система противника. Также повреждены пять единиц автомобильной техники, 90 укрытий противника и три артиллерийских системы. Уничтожено или подавлено 239 БпЛА разных типов.