Украинские воины ликвидировали более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 116 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении украинские военные провели успешные операции, в ходе которых ликвидировано более 50 оккупантов.
- Противник осуществил 47 авиационных ударов, выпустив 151 управляемую авиабомбу, и использовал 5360 дронов-камикадзе.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 2 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 02.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 47 авиационных ударов — сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5360 дронов-камикадзе и осуществил 2266 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровск, Котлино, Муравко, Молодецкое.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 кафира и 24 ранены.
Уничтожены 11 единиц автомобильной техники и артиллерийская система противника. Также повреждены пять единиц автомобильной техники, 90 укрытий противника и три артиллерийских системы. Уничтожено или подавлено 239 БпЛА разных типов.
