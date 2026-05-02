Українські воїни ліквідували понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські військові успішно ліквідували понад 50 окупантів під час 116 бойових зіткнень на Покровському напрямку.
- Противник вдарив 47 разів авіацією та використав 5360 дронів-камікадзе, спробувавши здійснити 24 атаки на населені пункти та військові позиції.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 2 травня
Оперативна інформація станом на 22:00 02.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 47 авіаційних ударів — скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, задіяв для ураження 5360 дронів–камікадзе та здійснив 2266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 24 — поранено.
Знищено 11 одиниць автомобільної техніки та артилерійську систему противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 90 укриттів противника та три артилерійських систем. Знищено або подавлено 239 БпЛА різних типів.
