Українські бійці ліквідували 71 окупанта на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські сили оборони продовжують успішно зустрічати ворога, знищуючи окупантів та їх техніку на Покровському напрямку.
- Протягом доби у боях на Покровському напрямку ліквідовано 71 окупанта, поранено 21; знищена ворожа техніка та безпілотні літальні апарати.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 1 травня
Оперативна інформація станом на 22:00 01.05.2026 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.
Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 71 окупанта та 21 — поранено.
Знищено одну реактивну систему залпового вогню, 8 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога, одну гармату.
Пошкоджено:
один танк,
три гармати,
одну бойову броньовану машину,
п’ять одиниць автомобільної техніки,
три пункти управління безпілотними літальними апаратами.
Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів.
