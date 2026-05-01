Українські бійці ліквідували 71 окупанта на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 1 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 01.05.2026 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 71 окупанта та 21 — поранено.

Знищено одну реактивну систему залпового вогню, 8 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога, одну гармату.

Пошкоджено:

один танк,

три гармати,

одну бойову броньовану машину,

п’ять одиниць автомобільної техніки,

три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів.