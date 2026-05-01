Украинские бойцы ликвидировали 71 оккупанта на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 1 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 01.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6058 дронов-камикадзе и осуществил 2425 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Свободное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравко, Молодежское, Гришино и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 71 оккупант и 21 ранен.

Уничтожена одна реактивная система залпового огня, 8 единиц автомобильной и 8 единиц специальной техники врага, одна пушка.

Поврежден:

один танк,

три пушки,

одну боевую бронированную машину,

пять единиц автомобильной техники,

три пункта управления беспилотными летательными аппаратами

Уничтожены или подавлены 272 беспилотных летательных аппарата разных типов.