Украинские бойцы ликвидировали 71 оккупанта на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские бойцы провели 114 боевых столкновений на Покровском направлении за сутки.
- В ходе боев уничтожено 71 оккупант и 21 ранен, а также уничтожена вражеская техника и беспилотные летательные аппараты.
- Противник совершил 53 авиационных удара, сбросил 167 управляемых авиабомб и привлек для поражения 6058 дронов-камикадзе.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 1 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 01.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.
Противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6058 дронов-камикадзе и осуществил 2425 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 71 оккупант и 21 ранен.
Уничтожена одна реактивная система залпового огня, 8 единиц автомобильной и 8 единиц специальной техники врага, одна пушка.
Поврежден:
один танк,
три пушки,
одну боевую бронированную машину,
пять единиц автомобильной техники,
три пункта управления беспилотными летательными аппаратами
Уничтожены или подавлены 272 беспилотных летательных аппарата разных типов.
