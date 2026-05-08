ЗСУ знешкодили 59 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 8 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 08.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 12 авіаційних ударів, скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4936 дронів-камікадзе та здійснив 1265 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 39 окупантів та 20 поранено.

Знищено:

пункт управління БпЛА,

дві гармати,

сім одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки.

Пошкоджено одну артилерійську систему, сім одиниць автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 120 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.