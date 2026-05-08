ВСУ обезвредили 59 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 200 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • В течение суток ВСУ обезвредили 59 оккупантов на Покровском направлении.
  • Общее количество боевых столкновений с начала суток составило 200, преимущественно на Покровском направлении.
  • Российские войска осуществили 30 атак в различных населенных пунктах на Покровском направлении.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 8 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 12 авиационных ударов, сбросил 55 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4936 дронов-камикадзе и произвел 1265 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравко, Уют, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодежское, Новоподгородное и в направлении Сергеевки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 39 окупантов и 20 ранены.

Уничтожено:

  • пункт управления БпЛА,

  • две пушки,

  • семь единиц автомобильной техники; две единицы специальной техники.

Повреждена одна артиллерийская система, семь единиц автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 120 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 196 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

