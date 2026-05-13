ВСУ ликвидировали 56 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 187 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6392 дрона-камикадзе и осуществил 2638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка и Новоподгородное.

Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 56 окупантов и 14 ранены.

Уничтожены одна реактивная система залпового огня, единица автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, поврежден один танк, три единицы автомобильной техники, две пушки и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Уничтожены или подавлены 182 беспилотных летательных аппарата разных типов.