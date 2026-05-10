ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Всего с начала этих суток произошло 144 боевых столкновений.

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник привлек для поражения 5002 дрона-камикадзе и произвел 1541 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровское, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 72 оккупанта и 23 ранены.

Уничтожены две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждены пять единиц автомобильной техники, шесть пушек и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожены или подавлены 242 беспилотных летательных аппарата разных типов.

