ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 144 боевых столкновений.
Главные тезисы
- В течение суток на фронте произошло 144 боевых столкновения.
- ВСУ отразили 30 атак врага, нанеся существенные потери на Покровском направлении и уничтожив 72 оккупанта.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник привлек для поражения 5002 дрона-камикадзе и произвел 1541 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровское, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 72 оккупанта и 23 ранены.
Уничтожены две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждены пять единиц автомобильной техники, шесть пушек и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожены или подавлены 242 беспилотных летательных аппарата разных типов.
