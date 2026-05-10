ЗСУ знешкодили майже 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 144 бойові зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 10.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник залучив для ураження 5002 дрони-камікадзе та здійснив 1541 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупанти та 23 поранено.

Знищено дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, шість гармат та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.