Суд відправив Єрмака під варту з альтернативою застави у 140 млн грн

Екскерівника ОП Андрія Єрмака підозрюють у схемі з "відмиванням" грошей. 14 травня суд обрав йому запобіжну міру - тримання під вартою або вихід під заставу у 140 млн грн.
Головні тези:
- Суд вирішив залишити під вартою колишнього керівника Офісу президента у зв'язку із схемою відмивання коштів на будівництві елітних будинків.
- Єрмаку обрали запобіжний захід у формі тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень.
Суд арештував підозрюваного Єрмака на 60 днів
Суд обрав колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.
Про це стало відомо з трансляції засідання суду.
Якщо застава буде внесена, Єрмака звільнять із СІЗО, але накладуть на нього низку процесуальних обов'язків:
Бути на зв'язку: з'являтися до слідчого, прокурора або в суд за першим же викликом.
Звітувати про пересування: попереджати, якщо він змінить місце проживання чи роботу.
Не виїжджати з Києва: йому заборонено залишати межі міста без спеціального дозволу.
Здати паспорти: віддати на зберігання всі закордонні паспорти, дипломатичні паспорти та будь-які документи, що дозволяють виїхати з країни.
Носити "браслет": обов'язково носити електронний засіб контролю.
Заборона на спілкування. Єрмаку суворо заборонено обговорювати деталі справи з іншими підозрюваними та свідками. Серед них: Олексій Чернишов, Тимур Міндіч, Вероніка Анікієвич тощо.
Якщо Єрмак після внесення застави порушить хоча б одне з цих правил, то 140 мільйонів гривень підуть у дохід держави, а самого підозрюваного знову відправлять за ґрати.
Рішення суду набуває чинності негайно. Захист має 3 дні, щоб подати апеляцію до Апеляційної палати ВАКС.
Єрмак в залі суду одразу заявив, що оскаржуватиме рішення.
Нагадаємо, 11 травня співробітники САП і НАБУ проводили слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Після цього НАБУ повідомило, що екскерівнику ОП вручили підозру, оскільки, за даними слідства, він брав участь у схемі з "відмиванням" грошей на будівництві елітних приватних будинків.
Йдеться про будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. За версією правоохоронців, до злочинної групи також входили бізнесмен Тимур Міндіч та екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов.
За даними НАБУ і САП, учасники схеми використовували корупційні активи для будівництва чотирьох приватних резиденцій. Загальна сума легалізованих коштів у рамках злочинного проєкту "Династія" становить понад 460 млн гривень.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-