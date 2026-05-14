Суд відправив Єрмака під варту з альтернативою застави у 140 млн грн
Екскерівника ОП Андрія Єрмака підозрюють у схемі з "відмиванням" грошей. 14 травня суд обрав йому запобіжну міру - тримання під вартою або вихід під заставу у 140 млн грн.

Головні тези:

  • Суд вирішив залишити під вартою колишнього керівника Офісу президента у зв'язку із схемою відмивання коштів на будівництві елітних будинків.
  • Єрмаку обрали запобіжний захід у формі тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень.

Суд арештував підозрюваного Єрмака на 60 днів

Суд обрав колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Варто зауважити, що сторона обвинувачення просила для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 180 млн гривень.

Якщо застава буде внесена, Єрмака звільнять із СІЗО, але накладуть на нього низку процесуальних обов'язків:

  • Бути на зв'язку: з'являтися до слідчого, прокурора або в суд за першим же викликом.

  • Звітувати про пересування: попереджати, якщо він змінить місце проживання чи роботу.

  • Не виїжджати з Києва: йому заборонено залишати межі міста без спеціального дозволу.

  • Здати паспорти: віддати на зберігання всі закордонні паспорти, дипломатичні паспорти та будь-які документи, що дозволяють виїхати з країни.

  • Носити "браслет": обов'язково носити електронний засіб контролю.

  • Заборона на спілкування. Єрмаку суворо заборонено обговорювати деталі справи з іншими підозрюваними та свідками. Серед них: Олексій Чернишов, Тимур Міндіч, Вероніка Анікієвич тощо.

Якщо Єрмак після внесення застави порушить хоча б одне з цих правил, то 140 мільйонів гривень підуть у дохід держави, а самого підозрюваного знову відправлять за ґрати.

Рішення суду набуває чинності негайно. Захист має 3 дні, щоб подати апеляцію до Апеляційної палати ВАКС.

Єрмак в залі суду одразу заявив, що оскаржуватиме рішення.

Щодо застави в 140 мільйонів гривень, екскерівник ОП стверджує, що в нього "немає таких грошей", але є "багато друзів" і він намагатиметься зібрати суму "якщо буде така можливість".

Нагадаємо, 11 травня співробітники САП і НАБУ проводили слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Після цього НАБУ повідомило, що екскерівнику ОП вручили підозру, оскільки, за даними слідства, він брав участь у схемі з "відмиванням" грошей на будівництві елітних приватних будинків.

Йдеться про будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. За версією правоохоронців, до злочинної групи також входили бізнесмен Тимур Міндіч та екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов.

За даними НАБУ і САП, учасники схеми використовували корупційні активи для будівництва чотирьох приватних резиденцій. Загальна сума легалізованих коштів у рамках злочинного проєкту "Династія" становить понад 460 млн гривень.

