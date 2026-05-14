Суд отправил Ермака под стражу с альтернативой залога в 140 млн грн

Источник:  РБК Украина

Экскеров ОП Андрей Ермак подозревается в схеме с "отмыванием" денег. 14 мая суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей или выход под залог в 140 млн грн.

Главные тезисы

  • Суд отправил бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака под стражу или с возможностью внести залог в 140 млн грн.
  • Ермак подозревается в схеме с 'отмыванием' денег на строительстве элитных домов в Киеве.
  • Решение суда включает в себя условия для освобождения подозреваемого под залогом, но с жесткими процессуальными обязанностями.

Суд арестовал подозреваемого Ермака на 60 дней

Суд избрал бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залогу в 140 миллионов гривен.

Об этом стало известно по трансляции заседания суда.

Стоит отметить, что сторона обвинения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 180 млн гривен.

Если залог будет внесен, Ермака освободят из СИЗО, но наложат на него ряд процессуальных обязанностей:

  • Быть на связи: являться к следователю, прокурору или в суд по первому же вызову.

  • Отчитываться о передвижении: предупреждать, если он сменит место жительства или работу.

  • Не уезжать из Киева: ему запрещено покидать пределы города без специального разрешения.

  • Сдать паспорта: отдать на хранение все загранпаспорта, дипломатические паспорта и любые документы, позволяющие уехать из страны.

  • Носить браслет: обязательно носить электронное средство контроля.

  • Запрет на общение. Ермаку строго-настрого запрещено обсуждать детали дела с другими подозреваемыми и свидетелями. Среди них: Алексей Чернышев, Тимур Миндич, Вероника Аникиевич и т.д.

Если Ермак после внесения залога нарушит хотя бы одно из этих правил, то 140 миллионов гривен пойдут в доход государства, а самого подозреваемого снова отправят за решетку.

Решение суда вступает в силу немедленно. Защита имеет 3 дня, чтобы подать апелляцию в Апелляционную палату ВАКС.

Ермак в зале суда сразу заявил, что будет оспаривать решение.

Относительно залога в 140 миллионов гривен, эксруководитель ОП утверждает, что у него "нет таких денег", но есть "многие друзья" и он будет пытаться собрать сумму "если будет такая возможность".

Напомним, 11 мая сотрудники САП и НАБУ совершали следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. После этого НАБУ сообщило, что экс-руководителю ОП вручили подозрение, поскольку, по данным следствия, он участвовал в схеме с "отмыванием" денег на строительстве элитных частных домов.

Речь идет о строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом. По версии правоохранителей, в преступную группу также входили бизнесмен Тимур Миндич и экс-вице-премьер Алексей Чернышев.

По данным НАБУ и САП, участники схемы использовали коррупционные активы для строительства четырех частных резиденций. Общая сумма легализованных средств в рамках преступного проекта "Династия" составляет более 460 млн. гривен.

