Армія РФ била шахедами по двох районах Харкова — багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ била шахедами по двох районах Харкова — багато постраждалих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
шахед

Вранці 14 травня війська РФ завдали ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова, постраждали понад 20 людей.

Головні тези:

  • Вранці 14 травня війська РФ здійснили удари по Шевченківському та Салтівському районах Харкова, що призвело до постраждалих серед мирних мешканців.
  • У результаті російської атаки понад 20 людей постраждали, зокрема двоє дітей, які зазнали гострої реакції на стрес.

Росія атакувала Харків: десятки постраждалих

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі в лікарні перебуває 12 постраждалих через ранкову атаку РФ по Харкову. В усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей — у важкому стані. Кожному пораненому надається вся необхідна медична допомога.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Пізніше ще троє жінок звернулися по медичну допомогу після російського удару по Салтівському району. Їхній стан — стабільний, госпіталізації не потребували.

Внаслідок російської атаки в Салтівському районі Харкова постраждали 7 жінок.

Двоє з них зазнали вибухових травм, поранень склом, забоїв. У решти — гостра реакція на стрес. Усі отримали допомогу на місці. Вік поранених — від 37 до 74 років. На щастя, цього разу не постраждали діти.

О 10.06 Синєгубов повідомив про двох постраждалих дітей через ворожий обстріл у Салтівському районі.

13-річна дівчинка і 8-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Двоє цивільних загинули внаслідок атаки Росії на Харківщину
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Нова атака РФ на Харківську область - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
8 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Наслідки атак Росії на Харківську область
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київщину, Дніпровщину та Харківщину — загинула людина, 4 постраждали
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну 12 травня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?