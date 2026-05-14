Армія РФ била шахедами по двох районах Харкова — багато постраждалих

Вранці 14 травня війська РФ завдали ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова, постраждали понад 20 людей.
Головні тези:
- Вранці 14 травня війська РФ здійснили удари по Шевченківському та Салтівському районах Харкова, що призвело до постраждалих серед мирних мешканців.
- У результаті російської атаки понад 20 людей постраждали, зокрема двоє дітей, які зазнали гострої реакції на стрес.
Росія атакувала Харків: десятки постраждалих
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше ще троє жінок звернулися по медичну допомогу після російського удару по Салтівському району. Їхній стан — стабільний, госпіталізації не потребували.
Двоє з них зазнали вибухових травм, поранень склом, забоїв. У решти — гостра реакція на стрес. Усі отримали допомогу на місці. Вік поранених — від 37 до 74 років. На щастя, цього разу не постраждали діти.
О 10.06 Синєгубов повідомив про двох постраждалих дітей через ворожий обстріл у Салтівському районі.
13-річна дівчинка і 8-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу.
