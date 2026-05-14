Армія РФ била шахедами по двох районах Харкова — багато постраждалих

Вранці 14 травня війська РФ завдали ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова, постраждали понад 20 людей.

Росія атакувала Харків: десятки постраждалих

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі в лікарні перебуває 12 постраждалих через ранкову атаку РФ по Харкову. В усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей — у важкому стані. Кожному пораненому надається вся необхідна медична допомога. Олег Синєгубов Начальник Харківської ОВА

Пізніше ще троє жінок звернулися по медичну допомогу після російського удару по Салтівському району. Їхній стан — стабільний, госпіталізації не потребували.

Внаслідок російської атаки в Салтівському районі Харкова постраждали 7 жінок.

Двоє з них зазнали вибухових травм, поранень склом, забоїв. У решти — гостра реакція на стрес. Усі отримали допомогу на місці. Вік поранених — від 37 до 74 років. На щастя, цього разу не постраждали діти.

О 10.06 Синєгубов повідомив про двох постраждалих дітей через ворожий обстріл у Салтівському районі.