Армия РФ била шахедами по двум районам Харькова — много пострадавших

Утром 14 мая войска РФ нанесли удары беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова, пострадали более 20 человек.
Главные тезисы
- Утром 14 мая войска РФ атаковали Харьков, в результате чего более 20 человек пострадали, включая детей.
- Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, двое находятся в тяжелом состоянии.
Россия атаковала Харьков: десятки пострадавших
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Позже еще три женщины обратились за медицинской помощью после российского удара по Салтовскому району. Их состояние — стабильное, в госпитализации не нуждались.
Двое из них получили взрывные травмы, ранения стеклом, ушибы. У остальных острая реакция на стресс. Все получили пособие на месте. Возраст раненых — от 37 до 74 лет. К счастью, на этот раз дети не пострадали.
В 10.06 Синегубов сообщил о двух пострадавших детях из-за вражеских обстрелов в Салтовском районе.
13-летняя девочка и 8-летний мальчик испытали острую реакцию на стресс. Медики оказали им необходимую помощь.
