Армия РФ била шахедами по двум районам Харькова — много пострадавших
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Утром 14 мая войска РФ нанесли удары беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова, пострадали более 20 человек.

Главные тезисы

  • Утром 14 мая войска РФ атаковали Харьков, в результате чего более 20 человек пострадали, включая детей.
  • Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, двое находятся в тяжелом состоянии.

Россия атаковала Харьков: десятки пострадавших

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В настоящее время в больнице находятся 12 пострадавших из-за утренней атаки РФ по Харькову. У всех диагностированы взрывные травмы. Два человека — в тяжелом состоянии. Каждому раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Позже еще три женщины обратились за медицинской помощью после российского удара по Салтовскому району. Их состояние — стабильное, в госпитализации не нуждались.

В результате российской атаки в Салтовском районе Харькова пострадали 7 женщин.

Двое из них получили взрывные травмы, ранения стеклом, ушибы. У остальных острая реакция на стресс. Все получили пособие на месте. Возраст раненых — от 37 до 74 лет. К счастью, на этот раз дети не пострадали.

В 10.06 Синегубов сообщил о двух пострадавших детях из-за вражеских обстрелов в Салтовском районе.

13-летняя девочка и 8-летний мальчик испытали острую реакцию на стресс. Медики оказали им необходимую помощь.

