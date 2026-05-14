Армия РФ била шахедами по двум районам Харькова — много пострадавших

Утром 14 мая войска РФ нанесли удары беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова, пострадали более 20 человек.

Россия атаковала Харьков: десятки пострадавших

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В настоящее время в больнице находятся 12 пострадавших из-за утренней атаки РФ по Харькову. У всех диагностированы взрывные травмы. Два человека — в тяжелом состоянии. Каждому раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОВА

Позже еще три женщины обратились за медицинской помощью после российского удара по Салтовскому району. Их состояние — стабильное, в госпитализации не нуждались.

В результате российской атаки в Салтовском районе Харькова пострадали 7 женщин.

Двое из них получили взрывные травмы, ранения стеклом, ушибы. У остальных острая реакция на стресс. Все получили пособие на месте. Возраст раненых — от 37 до 74 лет. К счастью, на этот раз дети не пострадали.

В 10.06 Синегубов сообщил о двух пострадавших детях из-за вражеских обстрелов в Салтовском районе.