ЗСУ знищили ще 1060 окупантів і 68 артсистем РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 1060 окупантів і 68 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2026 року становлять близько 1 345 240 осіб, зокрема 1 060 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили 1060 окупантів та 68 артсистем РФ за минулу добу.
  • Загальні втрати російських військ в Україні перевищують 1 345 240 осіб з початку вторгнення.
  • Згідно інформації від Генштабу ЗСУ, російська армія втратила значну кількість техніки, у тому числі танки, артилерійські системи та літаки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 931 (+3),

  • бойових броньованих машин — 24 557 (+3),

  • артилерійських систем — 42 053 (+68),

  • РСЗВ — 1 787 (+1),

  • засобів ППО — 1 379 (+3),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 352 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 381 (+6),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 289 678 (+2 319),

  • крилатих ракет — 4 585 (+0),

  • кораблів/катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 96 355 (+213),

  • спеціальної техніки — 4 183 (+2).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звітують про знешкодження ще 1020 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 56 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?