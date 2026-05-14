ЗСУ знищили ще 1060 окупантів і 68 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2026 року становлять близько 1 345 240 осіб, зокрема 1 060 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили 1060 окупантів та 68 артсистем РФ за минулу добу.
- Загальні втрати російських військ в Україні перевищують 1 345 240 осіб з початку вторгнення.
- Згідно інформації від Генштабу ЗСУ, російська армія втратила значну кількість техніки, у тому числі танки, артилерійські системи та літаки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також російська армія втратила:
танків — 11 931 (+3),
бойових броньованих машин — 24 557 (+3),
артилерійських систем — 42 053 (+68),
РСЗВ — 1 787 (+1),
засобів ППО — 1 379 (+3),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 352 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 381 (+6),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 289 678 (+2 319),
крилатих ракет — 4 585 (+0),
кораблів/катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 96 355 (+213),
спеціальної техніки — 4 183 (+2).
Дані уточнюються.
