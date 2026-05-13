ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 62 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Понад 60 атак армії РФ були відбиті Збройними Силами України з початку доби.
- Агресор здійснив артилерійські обстріли прикордонних районів та наніс авіаційний удар на населений пункт.
- Силами оборони успішно відбито атаки противника на різних напрямках, українські війська виснажують ворога.
Актуальна ситуація а фронті 13 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 13.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши три керовані бомби.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Стариця.
На Куп’янському напрямку наші оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.
На Лиманському напрямку спроба загарбників просунутися в районі населеного пункту Дробишеве не мала успіху.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Новопідгородне. Три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвиженська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне.
На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили два ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.
