ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 13.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши три керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Стариця.

На Куп’янському напрямку наші оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку спроба загарбників просунутися в районі населеного пункту Дробишеве не мала успіху.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.