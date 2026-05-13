ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив три управляемых бомбы.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Старица.

На Купянском направлении наши защитники сегодня остановили вражескую попытку продвинуться вперед в районе населённого пункта Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении попытка захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Дробышево не имела успеха.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка.