ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Вооруженные Силы Украины отразили более 60 атак армии РФ за сутки.
- Агрессор совершил артиллерийские обстрелы и авиационные удары по позициям обороны.
- Силы обороны успешно отразили атаки врага на разных направлениях, усталость врага отмечена.
Актуальная ситуация на фронте 13 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив три управляемых бомбы.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Старица.
На Купянском направлении наши защитники сегодня остановили вражескую попытку продвинуться вперед в районе населённого пункта Боровская Андреевка.
На Лиманском направлении попытка захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Дробышево не имела успеха.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка, Новоподгородное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Привилегия, Воздвиженская, Железнодорожное, Верхняя Терса, Цветково, Староукраинка и Волшебное.
В Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.
