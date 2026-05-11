ВСУ отразили 180 штурмов армии РФ на 12 направлениях фронта в течение суток

Начались 1538-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего в течение 10 мая зафиксировано 180 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы успешно отразили 180 штурмов армии РФ на 12 направлениях фронта в течение суток.
- Противник активно применял дроны-камикадзе и осуществил 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 11 мая
Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и произвел 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления и четыре вражеских артиллерийских системы.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боеприкосновений, враг произвел 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка, Прилепка, Лиман и Красное Первое.
На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах Куриловки и Ковшаровки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.
На Краматорском направлении минувших суток враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Миньковка и в направлении Заповедного.
На Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровское, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новое.
В Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Радостное и Александроград.
На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Волшебное, Гуляйполе, Новое Запорожье, Святопетровка, Доброполье, Железнодорожное, Елена Константиновка и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также враг потерял четыре танка, семь боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, девять наземных робототехнических комплексов, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 231 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.
