ВСУ отразили 180 штурмов армии РФ на 12 направлениях фронта в течение суток

Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и произвел 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления и четыре вражеских артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боеприкосновений, враг произвел 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка, Прилепка, Лиман и Красное Первое.

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

На Краматорском направлении минувших суток враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Миньковка и в направлении Заповедного.