ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 60 атак российской армии на позиции сил обороны в разных районах Украины.
  • Противник произвел 41 обстрел населенных пунктов и позиций украинских воинов, включая огонь из реактивных систем залпового огня.

Актуальная ситуация на фронте 10 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно боеприкосновение из девяти, происходивших сегодня. Кроме того, противник произвел 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • В Лиманском направлении сегодня противник начинал пять штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Ставки и Озерное.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки и Иванополья. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в направлении населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • В Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Железнодорожное, Леноконстантиновка и Гуляйпольское.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Присутствие ВСУ на Курщине сохраняется — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 59 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сообщают о ликвидации еще 840 российских оккупантов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?