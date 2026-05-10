ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно боеприкосновение из девяти, происходивших сегодня. Кроме того, противник произвел 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В Лиманском направлении сегодня противник начинал пять штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.