ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток

С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 60 атак российской армии на позиции сил обороны в разных районах Украины.
- Противник произвел 41 обстрел населенных пунктов и позиций украинских воинов, включая огонь из реактивных систем залпового огня.
Актуальная ситуация на фронте 10 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно боеприкосновение из девяти, происходивших сегодня. Кроме того, противник произвел 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
В Лиманском направлении сегодня противник начинал пять штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Ставки и Озерное.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.
На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки и Иванополья. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в направлении населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
В Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Железнодорожное, Леноконстантиновка и Гуляйпольское.
