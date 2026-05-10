ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне боєзіткнення з дев’яти, які відбувалися сьогодні. Крім того, противник здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, десять із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав п’ять штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Ставки та Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка.