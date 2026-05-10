ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби

Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили успішний відбій 60 атак російської армії на позиції Сил оборони в різних районах України.
  • Ворожі штурми спостерігалися на різних напрямках, проте українські війська зуміли відбити значну кількість нападів.

Актуальна ситуація на фронті 10 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 10.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне боєзіткнення з дев’яти, які відбувалися сьогодні. Крім того, противник здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, десять із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

  • На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав п’ять штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Ставки та Озерне.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

  • На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Олександроград.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

