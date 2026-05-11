Между ВСУ и армией РФ произошло 38 боестолкновений с начала суток
С начала суток агрессор 38 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 38 боестолкновений между Вооруженными силами Украины и армией Российской Федерации.
  • Артиллерийские обстрелы пограничных районов продолжаются, пострадали населенные пункты в Сумской области и других направлениях противника.

Актуальная ситуация на фронте 11 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 29 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

  • На Лиманском направлении сегодня противник начинал семь штурмов в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Заречное, Озерное. Один бой продолжается.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Резниковки.

  • На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Кучеров Яр. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгородное, Молодецкое и в направлении Новопавловки. До сих пор длится четыре боестолкновения.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении враг дважды атаковал в Степногорском районе.

