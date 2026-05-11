Між ЗСУ та армією РФ відбулося 38 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби агресор 38 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • З початку доби російський агресор атакував позиції Сил оборони 38 разів.
  • Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.
  • Сьогодні постраждали населені пункти на Сумщині та інших напрямках противника.

Актуальна ситуація на фронті 11 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 11.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 29 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

  • На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав сім штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне. Один бій досі триває.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Різниківки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районі Степногірського.

