Між ЗСУ та армією РФ відбулося 38 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 29 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав сім штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне. Один бій досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Різниківки.