ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и 68 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2026 года составляют около 1345240 человек, в том числе 1060 человек - за минувшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 931 (+3),

  • боевых бронированных машин — 24 557 (+3),

  • артиллерийских систем — 42 053 (+68),

  • РСЗО — 1 787 (+1),

  • средств ПВО — 1 379 (+3),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 352 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 381 (+6),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 289 678 (+2 319),

  • крылатых ракет — 4 585 (+0),

  • кораблей/катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 96 355 (+213),

  • специальной техники — 4 183 (+2).

Данные уточняются.

