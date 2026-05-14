ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и 68 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2026 года составляют около 1345240 человек, в том числе 1060 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска понесли общие потери более 1,3 миллиона человек, включая 1060 человек за последние сутки.
- Вооруженные силы Украины продолжают успешно отражать атаки оккупантов, уничтожив 1060 российских военнослужащих и 68 артиллерийских систем РФ в ходе боевых действий.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 931 (+3),
боевых бронированных машин — 24 557 (+3),
артиллерийских систем — 42 053 (+68),
РСЗО — 1 787 (+1),
средств ПВО — 1 379 (+3),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 352 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 381 (+6),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 289 678 (+2 319),
крылатых ракет — 4 585 (+0),
кораблей/катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 96 355 (+213),
специальной техники — 4 183 (+2).
Данные уточняются.
