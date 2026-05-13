Масована атака дронів РФ на Волинь — 5 людей отримали поранення
На Волині внаслідок масованої російської удень 13 травня атаки п’ятеро людей постраждали, загиблих немає, є влучання в кілька нежитлових приміщень.

  • Внаслідок масованої російської атаки дронів на Волинь п'ятеро людей отримали поранення.
  • Є влучання в кілька нежитлових приміщень, а також поблизу критичної інфраструктури.

Росія атакувала шахедами Волинь: які наслідки

Про це повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

На щастя, обійшлося без людських жертв — загиблих немає. За медичною допомогою до медзакладів звернулися 5 людей: одна — у Луцьку та чотири — у Ковелі.

Він зазначив, що в обласному центрі є влучання в кілька нежитлових приміщень. Також були "прильоти" в Ковелі.

Зокрема, внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та житловий будинок, що знаходилися поруч.

Романюк уточнив, що загалом станом на 17-ту годину в повітряному просторі області зафіксували 38 "Шахедів".

