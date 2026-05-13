Массированная атака дронов РФ на Волынь — 5 человек получили ранения

На Волыни в результате массированной российской днем 13 мая атаки пятеро человек пострадали, погибших нет, есть попадание в несколько нежилых помещений.
Главные тезисы
- В результате массированной атаки дронов на Волынь пятеро человек получили ранения, но без погибших.
- По словам и.о. начальника Волынской ОВ Романа Романюка, инцидент вызвал повреждения нежилых помещений и критической инфраструктуры.
Россия атаковала шахедами Волынь: какие последствия
Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВ Роман Романюк.
Он отметил, что в областном центре есть попадание в несколько нежилых помещений. Также были "прилеты" в Ковеле.
В частности, в результате попадания возле одного из объектов критической инфраструктуры пострадал находившийся рядом автотранспорт и жилой дом.
Романюк уточнил, что в общей сложности на 17 часов в воздушном пространстве области зафиксировали 38 "Шахедов".
