Массированная атака дронов РФ на Волынь — 5 человек получили ранения

На Волыни в результате массированной российской днем 13 мая атаки пятеро человек пострадали, погибших нет, есть попадание в несколько нежилых помещений.

Россия атаковала шахедами Волынь: какие последствия

Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВ Роман Романюк.

К счастью, обошлось без человеческих жертв — погибших нет. За медицинской помощью в медучреждения обратились 5 человек: один — в Луцке и четыре — в Ковеле.

Он отметил, что в областном центре есть попадание в несколько нежилых помещений. Также были "прилеты" в Ковеле.

В частности, в результате попадания возле одного из объектов критической инфраструктуры пострадал находившийся рядом автотранспорт и жилой дом.

Романюк уточнил, что в общей сложности на 17 часов в воздушном пространстве области зафиксировали 38 "Шахедов".