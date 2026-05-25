Литва випробовує систему раннього виявлення дронів

У Каунаському районі Литви 25–26 травня проходять випробування системи контролю нижнього повітряного простору для виявлення безпілотників, під час яких у повітрі використовують дрони, зокрема типу "Шахед".
Литва проводить тестування системи раннього виявлення дронів
Тестова зона охоплює Юраґяй, Рокський полігон, Лінкмакальніс та лісовий масив Паїєсіс. У межах випробувань здійснюються польоти різних типів безпілотних літальних апаратів, зокрема апаратів, що імітують характеристики дронів типу "Шахед". Вони працюють на висоті від 250 до 1000 метрів.
Метою тестування є перевірка ефективності рішень для спостереження за нижнім повітряним простором та виявлення безпілотників.
Організатори наголошують, що випробування є плановими, а для місцевих мешканців небезпеки немає. У разі спостереження дронів у небі громадян закликають зберігати спокій.
Національний центр управління кризами повідомив, що школи та дитячі садки мають негайно перевести дітей в укриття. Жителі країни також отримали екстрені повідомлення із закликом пройти в безпечні місця. У Вільнюсі тимчасово закрили аеропорт, на дорогах зупинився рух.
