Литва випробовує систему раннього виявлення дронів
У Каунаському районі Литви 25–26 травня проходять випробування системи контролю нижнього повітряного простору для виявлення безпілотників, під час яких у повітрі використовують дрони, зокрема типу "Шахед".

  • У Литві випробовують систему раннього виявлення дронів у Каунаському районі.
  • В рамках випробувань використовують різні типи безпілотних літальних апаратів на висоті від 250 до 1000 метрів.

Тестова зона охоплює Юраґяй, Рокський полігон, Лінкмакальніс та лісовий масив Паїєсіс. У межах випробувань здійснюються польоти різних типів безпілотних літальних апаратів, зокрема апаратів, що імітують характеристики дронів типу "Шахед". Вони працюють на висоті від 250 до 1000 метрів.

Метою тестування є перевірка ефективності рішень для спостереження за нижнім повітряним простором та виявлення безпілотників.

Організатори наголошують, що випробування є плановими, а для місцевих мешканців небезпеки немає. У разі спостереження дронів у небі громадян закликають зберігати спокій.

20 травня у Литві вперше оголошували повітряну тривогу через дрон.

Національний центр управління кризами повідомив, що школи та дитячі садки мають негайно перевести дітей в укриття. Жителі країни також отримали екстрені повідомлення із закликом пройти в безпечні місця. У Вільнюсі тимчасово закрили аеропорт, на дорогах зупинився рух.

