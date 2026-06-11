Литва отправит до 40 военных для поддержания морской безопасности в Ормузском проливе

Парламент Литвы проголосовал за отправку 40 военнослужащих и гражданских сотрудников для участия в международных операциях по обеспечению безопасности на море в Ормузском проливе.

Литва откликнулась на запрос США о помощи в Ормузском проливе

Парламент Литвы проголосовал за направление 40 военных и гражданских специалистов в состав международной миссии по морской безопасности в Ормузском проливе.

Литовская оппозиция заявила, что это решение важно для обеспечения дальнейшей ротации американских войск в стране.

Этот закон сегодня в Сейме поддержали 77 депутатов, 11 — проголосовали "против", а 6 — воздержались.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Литва готова оказать поддержку в виде средств разминирования, систем управления беспилотниками, оборудования для наблюдения и других специализированных ресурсов. Поделиться

Он добавил, что Литва стремится участвовать как во франко-британской коалиции, так и в отдельной миссии под руководством действующей в этом районе США. По его словам, это оборонный вклад в морскую безопасность и энергетическую стабильность. Какие-либо перебои в судоходстве через пролив, отметил министр, влияют на цены на нефть и энергоносители по всей Европе.

Некоторые законодатели выступили против этого решения, ссылаясь на недостаточно четкое определение миссии и риск вовлечения страны в более широкий региональный конфликт. Сторонники отправки утверждали, что такое развертывание является стандартной практикой НАТО, а конкретные задачи определяются союзниками.

Лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащюнас отметил важность этого решения.