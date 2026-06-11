Литва відправить до 40 війскових для підтримки морської безпеки в Ормузькій протоці

Парламент Литви проголосував за відправку до 40 військовослужбовців та цивільних співробітників для участі в міжнародних операціях із забезпечення безпеки на морі в Ормузькій протоці.

Литва відгукнулася на запит США про допомогу в Ормузькій протоці

Парламент Литви проголосував за направлення до 40 військових та цивільних фахівців до складу міжнародної місії з морської безпеки в Ормузькій протоці.

Литовська опозиція заявила, що це рішення є важливим для забезпечення подальшої ротації американських військ у країні.

Цей закон сьогодні у Сеймі підтримали 77 депутатів, 11 — проголосували "проти", а 6 — утрималися.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Литва готова надати підтримку у вигляді засобів для розмінування, систем управління безпілотниками, обладнання для спостереження та інших спеціалізованих ресурсів. Поширити

Він додав, що Литва прагне брати участь як у франко-британській коаліції, так і в окремій місії під керівництвом США, що діє в цьому районі. За його словами, це є оборонним внеском у морську безпеку та енергетичну стабільність. Будь-які перебої в судноплавстві через протоку, зазначив міністр, впливають на ціни на нафту та енергоносії по всій Європі.

Деякі законодавці виступили проти цього рішення, посилаючись на недостатньо чітке визначення місії та ризик втягнення країни в ширший регіональний конфлікт. Прихильники відправки стверджували, що таке розгортання є стандартною практикою НАТО, а конкретні завдання визначаються союзниками.

Лідер опозиційних консерваторів Лауринас Кащюнас наголосив на важливості цього рішення.